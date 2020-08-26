Таможня уточнила данные по средней цене импортного газа

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в июле 2020 года составила 3150,4 грн за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 124,4 долларов.

Уточненные данные Государственной таможенной службы обнародованы на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Передает РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что средняя таможенная стоимость импортного природного газа в июле 2020 года составила 3673,5 грн или 140,6 долларов за 1 тысячу кубометров.

Таким образом, по сравнению с июнем 2020 года цена импортного газа выросла на 40,8% в долларовом эквиваленте (с 88,4 долларов за 1 тысячу кубометров) и на 33,6% в гривневом эквиваленте (с 2357,3 грн за 1 тысячу кубометров).

При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 23,7% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров), и на 29,6% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров).

Ранее «Терминал» писал, что Украина импортирует газ рекордными темпами, — Оператор ГТС Украины.