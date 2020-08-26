Таможня уточнила данные по средней цене импортного газа

Обновлено: Август 26, 2020. Тэги: ,

Таможня уточнила данные по средней цене импортного газа

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в июле 2020 года составила 3150,4 грн за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 124,4 долларов.

Уточненные данные Государственной таможенной службы обнародованы на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Передает РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что средняя таможенная стоимость импортного природного газа в июле 2020 года составила 3673,5 грн или 140,6 долларов за 1 тысячу кубометров.

Таможня уточнила данные по средней цене импортного газа

Таким образом, по сравнению с июнем 2020 года цена импортного газа выросла на 40,8% в долларовом эквиваленте (с 88,4 долларов за 1 тысячу кубометров) и на 33,6% в гривневом эквиваленте (с 2357,3 грн за 1 тысячу кубометров).

При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 23,7% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров), и на 29,6% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров).

Ранее «Терминал» писал, что Украина импортирует газ рекордными темпами, — Оператор ГТС Украины.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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