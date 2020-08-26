Украинская электроэнергия была самой дорогой в Европе по итогам 1 квартала, — Еврокомиссия

Обновлено: Август 26, 2020. Тэги: , , ,

Украинская электроэнергия была самой дорогой в Европе по итогам 1 квартала, — Еврокомиссия

За первый квартал 2020 года средняя цена электроэнергии на спотовом рынке Украины (территория Бурштынского енергоострова) была самой высокой в Европе. Об этом говорится в квартальном отчете Еврокомиссии относительно рынков электроэнергии.

Передает Gazeta.ua

Средняя цена для энергоострова в первом квартале года составляла 52,9 евро за МВт-час. Для всей остальной части Украины (Объединенная энергетическая система) цена составляла 46,9 евро — это третий показатель в Европе.

На втором месте оказалась Греция с ценой 50,4 за МВт-час.

Средняя цена по ЕС составляла 33,5 евро за МВт-час.

Самые низкие цены на электроэнергию с базовой нагрузкой наблюдались в Северном регионе, где свою роль сыграли большие запасы энергии гидростанций, растущая ветрогенерация и теплая зимняя погода. Самая низкая цена была в Норвегии (15 евро/МВт-час) и Швеции (17 евро).

Рынки в восточной и южной частях континента (Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Греция) с относительно высокой долей производства, потребляющего углеродное топливо, или с большей зависимостью от импорта оказались с другой стороны ценового диапазона.

Среди стран ЕС самые высокие цены в первом квартале года также были на Мальте (45 евро) и в Болгарии (42 евро).

По сравнению с четвертым кварталом 2019 года среднеквартальный показатель цен снизился на 24% на фоне слабого спроса и увеличения генерации ветра.

В ежегодном сравнении на всех рынках наблюдалось снижение цен с относительно высоких уровней в І квартале 2019 года. Наибольшее снижение произошло в Норвегии (-68%), Швеции (-64%), Дании и Финляндии (обе -50%).

Ранее «Терминал» писал, что Энергоатом и Укргидроэнерго продали на УЭБ электроэнергию для населения по 1 копейке за кВт-ч.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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