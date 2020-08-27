2020-08-27: Нефть Brent торгуется ниже $46 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в четверг утром в ходе торгов выросли в цене до 45,79 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,33%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI установилась на уровне 43,39 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на снизились в ходе азиатских торгов в четверг, пишет «Investing.com».

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в октябре торгуются по цене 43,36 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,07%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 41,46 долл. и сопротивление — на 43,77 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,10% и торгуется на отметке 92,907 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в ноябре снизился на 0,11%, достигнув отметки 46,21 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 2,85 долл. за баррель.