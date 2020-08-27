2020-08-27: Нефть Brent торгуется ниже $46 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в четверг утром в ходе торгов выросли в цене до 45,79 доллара за баррель.
Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,33%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI установилась на уровне 43,39 доллара за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатских торгов в четверг, пишет «Investing.com».
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре торгуются по цене 43,36 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,07%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 41,46 долл. и сопротивление — на 43,77 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,10% и торгуется на отметке 92,907 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизился на 0,11%, достигнув отметки 46,21 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 2,85 долл. за баррель.