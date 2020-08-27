Ексменеджер ТНК-BP очолив «Укрзалізницю»

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 26 серпня, призначив Володимира Жмака головою правління «Укрзалізниці».
Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.
«Серед кадрових питань сьогоднішнього засідання уряду – призначення керівника «Укрзалізниці». У відкритому конкурсі переміг Володимир Жмак. Він проходив абсолютно все співбесіди», – заявив прем’єр Денис Шмигаль.
До цього в травні 2019 року Володимир Жмак був призначений членом наглядової ради ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
У 2015-2016 рр. працював заступником голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.
Варто відзначити, що Жмак і Саакашвілі познайомилися 30 років тому, ставши студентами КІМВ. В університеті в той час навчався і екс-президент Петро Порошенко.
Крім того, Жмак займав керівні посади в групі нафтових компаній ТНК-BP і був радником президента компанії Київстар Ігоря Литовченка.