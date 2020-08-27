ГК «Нафтогаз України» опублікувала вересневі ціни на газ

Зростання цін обумовлено підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону.

Повідомляє ГК «Нафтогаз України».

«Разом з тим, цього року збільшення цін є відносно помірним, враховуючи великі запаси газу в українських підземних сховищах газу», — наголошується у повідомленні.

Вереснева ціна на природний газ в рамках тарифу «Місячний» становить 4,7 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

В рамках тарифу «Річний» ціна газу з 1 по 15 у вересня залишиться на рівні 4,73 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). З 16 по 30 вересня включно ціна тарифу становитиме 5,24 грн/куб.м.

Раніше «Термінал» писав, що таможня уточнила данные по средней цене импортного газа.