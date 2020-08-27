Приватизація держпакетів обленерго буде зірвана через НКРЕКП і її методології RAB — нардеп

Обновлено: Август 27, 2020. Тэги: , , ,

Приватизація держпакетів обленерго буде зірвана через НКРЕКП і її методології RAB — нардеп

При запропонованій НКРЕКП ставці на старі активи 3% буде зірвано програму приватизації держпакетів обленерго.

Таку думку висловила народний депутат Людмила Буймістер на засіданні НКРЕКП.

26.08.2020 державним Регулятором НКРЕКП була ухвалена Методика стимулюючого тарифоутворення з поділом активів компанії на «стару» базу зі ставкою прибутковості в 3% і «нову» базу зі ставкою прибутковості в 16,74%. Народний депутат Людмила Буймістер висловила сумніви, що такий підхід буде сприяти приватизації.

«З такою ставкою 3% на старі активи ми отримаємо негативний грошовий потік. Це означає, що і Програма приватизації, яка сьогодні у є Фонду державного майна, буде де-факто знецінена, тому що я прекрасно розумію, що якщо методологія показує негативний грошовий потік, то ми не отримаємо того ефекту від приватизації. У нас закладаються з року в рік надходження від приватизації в бюджет нашої країни, але з такою методологією ми не отримаємо того ефекту, якого ми хочемо досягти», — зазначила Людмила Буймістер.

Буймістер зазначає, що причина в негативному грошовому потоці, до якого призведуть такі ставки: «Я обрахувала модель із запропонованими трьома і п’ятнадцятьма відсотками 15,72% які сьогодні є в проекті постанови. Я бачу у себе негативний грошовий потік у багатьох обленерго в нинішніх умовах. І особливо цей негативний грошовий потік ми будемо спостерігати саме на державних обленерго, які знаходяться в значно гіршому грошовому стані, ніж деякі інші обленерго в нашій країні».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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