Україна та Німеччина підписали заяву про енергетичне партнерство

Україна та Німеччина підписали «Спільну заяву про започаткування енергетичного партнерства».

Свої підписи, під документом 26 серпня в Берліні поставили в.о. міністра енергетики України Ольга Буславець і федеральний міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр, пише пресслужба Міненерго.

«Основна мета енергетичного партнерства — вдосконалити та створити стійку енергетичну інфраструктуру, зокрема, за рахунок збільшення використання відновлюваних джерел енергії та енергоефективності», — йдеться у документі, розміщеному на сайті німецького міністерства.

У ньому зазначається, що обидві сторони усвідомлюють невідкладність ситуації в енергетичному секторі України, яка імпортує близько 38% енергоносіїв і в основному спирається на викопні види палива, які мають відповідний вплив на клімат. Отже, високі витрати на виробництво енергії в Україні є великим тягарем для населення та економіки, підкреслили підписанти. На цьому тлі обидві сторони наголошують на актуальності для України використання значного потенціалу відновлюваних джерел енергії та енергоефективності й побудови сучасної енергетичної системи, в чому може скористатися досвідом Німеччини та її технічною підтримкою.

«Я дуже радію, що ми ще більше активізуємо наше двостороннє співробітництво в енергетичному секторі між Німеччиною та Україною і що ми постійно підтримуємо модернізацію енергетичного сектору в Україні за допомогою енергетичного партнерства», — заявив після підписання Альтмаєр.

За його словами, енергетичне партнерство надає обом сторонам важливу основу для політичного діалогу в енергетичному секторі та дасть змогу ще більше розширити двосторонню співпрацю у питаннях енергетики та захисту клімату та зробити її більш ефективною.

Уряд Німеччини вже чимало років активно співпрацює з Україною у рамках двосторонніх проєктів. Основними напрямками цієї взаємодії є підвищення енергоефективності будівель та промисловості, модернізація електроенергетики, розширення та інтеграція відновлюваних джерел енергії та скорочення викидів CO2.

У ході візиту Буславець у Берлін обговорювалося співробітництво у трансформації українських вугільних регіонів та майбутня співпраця з тематики водню. Німецьке міністерство економіки буде тісно співпрацювати з цих тем з енергетичним агентством Dena та GIZ (Німецьке товариство зі співробітництва).

Читайте також, уряд схвалив проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підписання Спільної заяви про наміри між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина стосовно започаткування енергетичного партнерства».

