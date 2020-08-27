Україна та Німеччина підписали заяву про енергетичне партнерство

Обновлено: Август 27, 2020. Тэги: , , ,

Україна та Німеччина підписали заяву про енергетичне партнерство
Україна та Німеччина підписали «Спільну заяву про започаткування енергетичного партнерства».

Свої підписи,  під документом 26 серпня в Берліні поставили в.о. міністра енергетики України Ольга Буславець і федеральний міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр, пише пресслужба Міненерго.

«Основна мета енергетичного партнерства — вдосконалити та створити стійку енергетичну інфраструктуру, зокрема, за рахунок збільшення використання відновлюваних джерел енергії та енергоефективності», — йдеться у документі, розміщеному на сайті німецького міністерства.

У ньому зазначається, що обидві сторони усвідомлюють невідкладність ситуації в енергетичному секторі України, яка імпортує близько 38% енергоносіїв і в основному спирається на викопні види палива, які мають відповідний вплив на клімат. Отже, високі витрати на виробництво енергії в Україні є великим тягарем для населення та економіки, підкреслили підписанти. На цьому тлі обидві сторони наголошують на актуальності для України використання значного потенціалу відновлюваних джерел енергії та енергоефективності й побудови сучасної енергетичної системи, в чому може скористатися досвідом Німеччини та її технічною підтримкою.

«Я дуже радію, що ми ще більше активізуємо наше двостороннє співробітництво в енергетичному секторі між Німеччиною та Україною і що ми постійно підтримуємо модернізацію енергетичного сектору в Україні за допомогою енергетичного партнерства», — заявив після підписання Альтмаєр.

За його словами, енергетичне партнерство надає обом сторонам важливу основу для політичного діалогу в енергетичному секторі та дасть змогу ще більше розширити двосторонню співпрацю у питаннях енергетики та захисту клімату та зробити її більш ефективною.

Уряд Німеччини вже чимало років активно співпрацює з Україною у рамках двосторонніх проєктів. Основними напрямками цієї взаємодії є підвищення енергоефективності будівель та промисловості, модернізація електроенергетики, розширення та інтеграція відновлюваних джерел енергії та скорочення викидів CO2.

У ході візиту Буславець у Берлін обговорювалося співробітництво у трансформації українських вугільних регіонів та майбутня співпраця з тематики водню. Німецьке міністерство економіки буде тісно співпрацювати з цих тем з енергетичним агентством Dena та GIZ (Німецьке товариство зі співробітництва).

Читайте також, уряд схвалив проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підписання Спільної заяви про наміри між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина стосовно започаткування енергетичного партнерства».

Автор:

(Всего статей: 8981)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: