Укргазвидобування за 7 місяців 2020 року спрямувало понад 429 млн грн рентних платежів до місцевих бюджетів

АТ «Укргазвидобування», що входить до групи Нафтогаз, за січень-липень 2020 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, 429,3 млн грн рентних платежів.

Повідомляє АТ «Укргазвидобування».

Загалом до зведеного бюджету країни надійде більше ніж 8,6 млрд грн рентних платежів від Укргазвидобування за 7 місяців 2020 року.

5% від рентних платежів – 429,3 млн грн, надійде до бюджетів різних рівнів 12 областей.

Близько 90% цих коштів сконцентровано у Харківській і Полтавській двох газовидобувних областях.

Загалом рентні кошти розподіляються між регіонами наступним чином:

Харківська обл. – 198,8 млн грн

Полтавська обл. – 196,8 млн грн

Львівська обл. – 18,7 млн грн

Дніпропетровська обл. – 7,1 млн грн

Інші – 8 млн грн

Раніше «Термінал» писав, що Нафтогаз залучив міжнародного інвестора для збільшення видобутку газу на виснажених родовищах.