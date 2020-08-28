2020-08-28: нефтяные цены изменяются незначительно

Сегодня нефтяные цены демонстрируют незначительные изменения, трейдеры продолжают следить за новостями об урагане «Лаура».

Передает Investing.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Киеву составила $45,57 за баррель, что на $0,03 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,10 (0,23%) — до $42,94 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,35 (0,8%), прервав трехдневную череду повышений.

Сила урагана «Лаура» снизилась с четвертой до второй категории после того, как он обрушился на побережье американского штата Луизиана, но ураган продолжает двигаться вглубь штата, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. Сохраняется вероятность опасных штормов вдоль большей части побережья Луизианы.

По данным американских СМИ, ураган уже не считается катастрофическим, однако по-прежнему его последствия могут быть чрезвычайно опасными.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на четверг было остановлено около 84,3% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, как и днем ранее, а также 60,1% газодобывающих мощностей по сравнению с 60,9% в среду. Кроме того, в ожидании урагана были закрыты или сокращены перерабатывающие мощности в объеме примерно 3 млн баррелей в сутки, по оценкам консалтинговой фирмы JBC Energy.

Тем не менее трейдеры рассчитывают на быстрое восстановление энергетического рынка в Мексиканском заливе.

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