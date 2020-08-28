Рубрика | газ, Официоз, Украина

АМКУ надав рекомендації газопостачальним компаніям

Обновлено: Август 28, 2020. Тэги: , , ,

АМКУ надав рекомендації газопостачальним компаніям

Частина постачальників природного газу на власних веб-сайтах станом на 25 серпня так і не оприлюднили інформацію щодо нових цін.

Наголошується у повідомленні Антимонопольного комітету України.

З  01 серпня 2020 року кожне домогосподарство отримало можливість вільного вибору будь-якого постачальника природного газу, зокрема за ціновим критерієм, що є важливим кроком у розвитку конкуренції. Це стало можливе завдяки відміни механізму Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (ПСО) для побутових споживачів.

При цьому чинний постачальник повинен завчасно інформувати споживача про зміну ціни. Відтак споживач зможе планувати власні витрати за новою ціною або шукати іншого постачальника, яких на сьогодні в Україні кілька сотень. Так має працювати справжня конкуренція.

Однак, реальна картина у серпні була іншою. Частина постачальників природного газу на власних веб-сайтах станом на 25 серпня так і не оприлюднили інформацію щодо нових цін. Отже, українці споживали природний газ, не знаючи його нової вартості, яка потім буде відображена у рахунках за серпень. При цьому роздрібні ціни на природний газ для побутових споживачів у серпні порівняно з липнем суттєво збільшилася.

Комітет наголошує, що збільшення газопостачальними компаніями роздрібних цін на природний газ для побутових споживачів має бути належним чином обґрунтованим. При цьому, населення має бути своєчасно проінформовано щодо зміни ціни газу.

Враховуючи вищезазначене, АМКУ на засіданні 28 серпня рекомендував газопостачальникам наступне:

  • У разі зміни цін на природний газ вжити заходів щодо своєчасного інформування побутових споживачів до введення їх в дію.
  • Вжити заходів щодо встановлення цін на природний газ на рівні, що існував би за умов існування значної конкуренції на ринку постачання природного газу.

Рекомендації є обов’язковими для розгляду.

Читайте у «Терміналі»: АМКУ посилює моніторинг ринку нафтопродуктів.

 

Автор:

(Всего статей: 8989)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: