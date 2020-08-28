АМКУ надав рекомендації газопостачальним компаніям

Частина постачальників природного газу на власних веб-сайтах станом на 25 серпня так і не оприлюднили інформацію щодо нових цін.

Наголошується у повідомленні Антимонопольного комітету України.

З 01 серпня 2020 року кожне домогосподарство отримало можливість вільного вибору будь-якого постачальника природного газу, зокрема за ціновим критерієм, що є важливим кроком у розвитку конкуренції. Це стало можливе завдяки відміни механізму Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (ПСО) для побутових споживачів.

При цьому чинний постачальник повинен завчасно інформувати споживача про зміну ціни. Відтак споживач зможе планувати власні витрати за новою ціною або шукати іншого постачальника, яких на сьогодні в Україні кілька сотень. Так має працювати справжня конкуренція.

Однак, реальна картина у серпні була іншою. Частина постачальників природного газу на власних веб-сайтах станом на 25 серпня так і не оприлюднили інформацію щодо нових цін. Отже, українці споживали природний газ, не знаючи його нової вартості, яка потім буде відображена у рахунках за серпень. При цьому роздрібні ціни на природний газ для побутових споживачів у серпні порівняно з липнем суттєво збільшилася.

Комітет наголошує, що збільшення газопостачальними компаніями роздрібних цін на природний газ для побутових споживачів має бути належним чином обґрунтованим. При цьому, населення має бути своєчасно проінформовано щодо зміни ціни газу.

Враховуючи вищезазначене, АМКУ на засіданні 28 серпня рекомендував газопостачальникам наступне:

У разі зміни цін на природний газ вжити заходів щодо своєчасного інформування побутових споживачів до введення їх в дію.

Вжити заходів щодо встановлення цін на природний газ на рівні, що існував би за умов існування значної конкуренції на ринку постачання природного газу.

Рекомендації є обов’язковими для розгляду.

Читайте у «Терміналі»: АМКУ посилює моніторинг ринку нафтопродуктів.