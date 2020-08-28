Фонд енергоефективності отримав заявок на енергомодернізацію будівель на понад 1 млрд грн

У серпні 2020 року вартість усіх поданих до Фонду енергоефективності проектів по Програмі «Енергодім» перевищила 1 мільярд гривень. Участь в проектах бере більше 15,5 тисяч українських сімей.

Інформує Урядовий портал.

Загалом до Фонду надійшло 178 заявок, з яких 100 вже схвалені. Як відомо, перші 500 учасників Програми з енергомодернізації будівель отримують додаткові +20% гранту.

Раніше «Термінал» писав, що Фонд енергоефективності компенсуватиме ОСББ до 50% витрат на модернізацію будинків.