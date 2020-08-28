НКРЭКУ просит поставщиков газа для населения срочно предоставить цены на сентябрь

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), призвала поставщиков природного газа бытовым потребителям (населению) срочно, до 28 августа, предоставить цены на сентябрь. Об этом говорится в письме комиссии на поставщиков.

Передает Энергореформа.

В НКРЭКУ напомнили, что на нее возложены обязанности по мониторингу функционирования рынка природного газа, а действующие правила (постановление №2496 от 30 сентября 2015 года) обязывают поставщиков публиковать детальную информацию об изменении цен.

Ранее «Терминал» писал, что ГК «Нафтогаз України» опублікувала вересневі ціни на газ.