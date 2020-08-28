ПАТ «Центренерго» розрахувалося із шахтарями

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» наразі розрахувалася із шахтарями, сплативши їм у серпні 610 мільйонів 46 тисяч гривень.
Інформує Центренерго.
З метою підтримки державних шахт ПАТ «Центренерго» продав на аукціоні електроенергію на період до кінця року. Отримане з продажу гарантійне забезпечення дозволило розрахуватися із державними шахтами.
Водночас компанія звернулася до уряду щодо зниження цін на вугілля до ринкового рівня. Адже без такого кроку збитковість генерації електроенергії на державному підприємстві неминуче призведе до ланцюжкової реакції щодо державних шахт, наголошує Центренерго.
Раніше «Термінал» повідомляв, що бездіяльність НКРЕКП сприяє комерсантам експлуатувати державні енергокомпанії — Плачков.