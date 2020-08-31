2020-08-31: Нефть Brent торгуется выше $46 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 46,09 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,61%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 43,14 доллара за баррель, прибавив 0,40%.

А «Investing.com» сообщает, что цены на нефть растут в понедельник благодаря тому, что глобальные стимулирующие меры подкрепляют цены, хотя спрос все еще только пытается вернуться к докризисным уровням. В августе нефть покажет месячный рост в пятый раз подряд.

Фьючерсы на нефть марки выросли на 1,14% до $46,33 за баррель к 09:45 МСК, на WTI — прибавили 0,74% до $43,29 за баррель.

Слабый доллар США и удивительно высокие показатели в китайском секторе услуг поддержали цены на нефть, несмотря на то что спрос на топливо с трудом восстанавливается в условиях пандемии коронавируса, а предложение остается достаточным. Однако аналитики говорят о том, что нефть может столкнуться с препятствиями в будущем.

Аналитик RBC Capital Майк Трэн сказал, что влияние более дешевого доллара по сравнению с текущим уровнем окажет минимальное влияние на покупку нефти, несмотря на несколько более благоприятные цены.

«Связь между спросом и ценовой эластичностью в нынешних условиях притуплена, поскольку нефть уже дешева и доступна, а покупателей в настоящее время не хватает», — сказал Трэн в записке от 27 августа.

Спекулянты сократили объем чистых длинных позиций по контрактам на американскую легкую до минимума с конца апреля, показали опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco (SE: ) открыла два новых нефтегазовых месторождения на севере Саудовской Аравии, сообщило государственное информационное агентство SPA со ссылкой на министра энергетики королевства принца Абдулазиза бин Салмана в воскресенье.