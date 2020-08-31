2020-08-31: Запаси газу у ПСГ України перевищили 25,4 млрд куб. м

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 29 серпня збільшився до 25,418 млрд куб. м.
Про це свідчать дані ТОВ “Оператор ГТС України”.
За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 110,73 млн куб. м газу.
З ПСГ України протягом звітної доби газ не відбирався.
При цьому в даних за 29 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини — 41,79 млн куб. м газу, з Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.
Додамо, на території України без урахування Криму — 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Читайте в «Терміналі», з серпня 2020 року «Укртрансгаз» як оператор ПСГ України почав щодобово оприлюднювати актуальну інформацію про вільні потужності газосховищ на сайті.