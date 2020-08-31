2020-08-31: Запаси газу у ПСГ України перевищили 25,4 млрд куб. м

Обновлено: Август 31, 2020. Тэги: , , ,

2020-08-31: Запаси газу у ПСГ України перевищили 25,4 млрд куб. м

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 29 серпня збільшився до 25,418 млрд куб. м.

Про це свідчать дані ТОВ “Оператор ГТС України”.

За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 110,73 млн куб. м газу.

З ПСГ України протягом звітної доби газ не відбирався.

При цьому в даних за 29 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини — 41,79 млн куб. м газу, з Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.

Додамо, на території України без урахування Криму — 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Читайте в «Терміналі», з серпня 2020 року «Укртрансгаз» як оператор ПСГ України почав щодобово оприлюднювати актуальну інформацію про вільні потужності газосховищ на сайті.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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