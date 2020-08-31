Гірники повинні мати стабільну роботу, гідну зарплату та соціальні гарантії — Буславець

Обновлено: Август 31, 2020. Тэги: , , ,

Гірники повинні мати стабільну роботу, гідну зарплату та соціальні гарантії — Буславець

Міністерство енергетики докладатиме максимум зусиль для того, щоб забезпечити стабільну роботу, гідну заробітну плату та соціальні гарантії для працівників вугільних підприємств.

Про це сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець за результатами поїздки у складі делегації прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Донецьку область з нагоди Дня шахтаря, пише пресслужба Міністерства.

Ольга Буславець наголосила на важливості роботи шахтарів для забезпечення стабільності об’єднаної енергетичної системи України.

«Ця професія є надзвичайно важкою та небезпечною, але водночас робота гірників незамінна для нашої енергетики. Хочу подякувати всім шахтарям України за світло та тепло в наших домівках», — сказала очільниця Міністерства.

Вона нагадала, що цей рік став справжнім випробуванням для галузі через низку кризових явищ, проте злагоджені дії влади та інших причетних сторін допомогли вугледобувним підприємствам відновити свою роботу.

«Хочу запевнити всіх: ми запускали шахти не для того, щоб їх закрити. Гірники повинні мати стабільну роботу, гідну заробітну плату та соціальні гарантії», – підсумувала Ольга Буславець.

Раніше «Термінал» писав, в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець провела нараду з ініціативною групою шахтарів ПрАТ «Шахта «Надія», які провели мирну акцію протесту з проханням про виділення цільової фінансової допомоги у розмірі 50 млн грн для виплати заборгованості зарплати за березень–травень 2020 року та погашення боргів з електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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