Концепції трансформації вугільних регіонів передбачатиме розподілення державних шахт на три категорії, — Міненерго

Завершується підготовка Концепції трансформації вугільних регіонів, яка передбачатиме розподілення всіх державних шахт на три категорії.

Інформує Міненерго.

Перша – це ресурсна база ПАТ «Центренерго». Передбачається подальше створення вертикально інтегрованої компанії у складі «Центренерго» та найбільш ефективних вугледобувних підприємств.

Друга категорія – шахти «подвійного» призначення, тобто такі, що видобувають енергетичне вугілля і коксівне, що використовується у металургії.

Третя категорія – шахти, що будуть запропоновані для приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, що можуть використовуватися після перепрофілювання для іншої господарської діяльності.

«Кожне підприємство, кожна шахта отримає шанс на «друге» життя у цих складних економічних умовах. Хочу запевнити всіх: ми запускали шахти не для того, щоб їх закрити. Гірники повинні мати стабільну роботу, гідну заробітну плату та соціальні гарантії. Тому йдеться про трансформацію вугільних регіонів в цілому, з розв‘язанням економічних, екологічних, соціальних проблем, тобто – з охопленням усього комплексу питань», – наголосила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Раніше «Термінал» писав, що Міненерго закриватиме шахти поетапно — Буславець.