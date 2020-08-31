На минулому тижні в Україні скоротилося споживання електроенергії

Протягом 25-30 серпня середньодобовий обсяг споживання електроенергії в енергосистемі України в порівнянні з попереднім тижнем значно скоротився як у будні дні, так й у вихідні.

Інформує Укренерго.

Загалом, за оперативними даними споживання за 25-30 серпня становило 2,1 млрд кВт·год. Середньодобове споживання в робочі дні скоротилося на 2,6% (356,1 млн кВт·год проти 365,6 млн кВт·год), а протягом вихідних цей показник зменшився на 1,8% (337,4 млн кВт·год проти 343,5 млн кВт·год). Також треба відзначити скорочення середньодобового споживання на 4,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Загалом, з початку місяця електроспоживання склало 10,65 млрд кВт·год, що на 4,8% перевищує показник прогнозного балансу.

Нерівномірність графіка навантаження (різниці між нічним мінімумом споживання та найбільшим піком споживання ввечері) протягом тижня становила в середньому 4-4,8 ГВт.

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