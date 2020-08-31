На минулому тижні в Україні скоротилося споживання електроенергії

Обновлено: Август 31, 2020. Тэги: ,

На минулому тижні в Україні скоротилося споживання електроенергії

Протягом 25-30 серпня середньодобовий обсяг споживання електроенергії в енергосистемі України в порівнянні з попереднім тижнем значно скоротився як у будні дні, так й у вихідні.

Інформує Укренерго.

Загалом, за оперативними даними споживання за 25-30 серпня становило 2,1 млрд кВт·год. Середньодобове споживання в робочі дні скоротилося на 2,6% (356,1 млн кВт·год проти 365,6 млн кВт·год), а протягом вихідних цей показник зменшився на 1,8% (337,4 млн кВт·год проти 343,5 млн кВт·год). Також треба відзначити скорочення середньодобового споживання на 4,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Загалом, з початку місяця електроспоживання склало 10,65 млрд кВт·год, що на 4,8% перевищує показник прогнозного балансу.

Нерівномірність графіка навантаження (різниці між нічним мінімумом споживання та найбільшим піком споживання ввечері) протягом тижня становила в середньому 4-4,8 ГВт.

Читайте у «Терміналі»: Гарантований покупець частково розрахувався за придбану електричну енергію.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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