Одесский морской порт за 8 месяцев перевалил более 1 млн тонн нефти и нефтепродуктов

В январе-августе 2020 года грузооборот нефтерайона Одесского морского порта достиг отметки 1068,11 тыс. тонн, что на 82,11 тыс. тонн превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Говорится в сообщении Администрации Одесского морского порта.

Последний месяц лета на нефтерайоне «сделали» два танкера под мальтийским флагом, которые зашли в порт в последнюю летнюю неделю. Так, 24 августа к причалу 1Н стал т/х NAFTILOS AN (L=180m) — под погрузку 33,592 тыс. тонн экспортного мазута назначением на Кипр. На следующий день к причалу 2Н пришвартовался т/х SEAMAGIC (L= 250m), который доставил из хорватского порта Омишаль 82,218 тыс. тонн импортной нефти. Итого — 116,218 тыс тонн. Остальной объем в статистику августовского грузооборота нефтерайона «записали» четыре танкера-газовоза.

В сентябре ожидаются пять судозаходов танкеров: одного — с импортной нефтью, одного — за экспортным мазутом и трех газовозов. Перечисленные суда должны обеспечить месячный грузооборот нефти и нефтепродуктов на таком же уровне, как и в августе. Если погрешность этого прогноза будет минимальной, порт завершит третий квартал также с положительным результатом перевалки наливных грузов по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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