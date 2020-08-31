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Одесский морской порт за 8 месяцев перевалил более 1 млн тонн нефти и нефтепродуктов

Обновлено: Август 31, 2020. Тэги: ,

Одесский морской порт за 8 месяцев перевалил более 1 млн тонн нефти и нефтепродуктов

В январе-августе 2020 года грузооборот нефтерайона Одесского морского порта достиг отметки 1068,11 тыс. тонн, что на 82,11 тыс. тонн превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Говорится в сообщении Администрации Одесского морского порта.

Последний месяц лета на нефтерайоне «сделали» два танкера под мальтийским флагом, которые зашли в порт в последнюю летнюю неделю. Так, 24 августа к причалу 1Н стал т/х NAFTILOS AN (L=180m) — под погрузку 33,592 тыс. тонн экспортного мазута назначением на Кипр. На следующий день к причалу 2Н пришвартовался т/х SEAMAGIC (L= 250m), который доставил из хорватского порта Омишаль 82,218 тыс. тонн импортной нефти. Итого — 116,218 тыс тонн. Остальной объем в статистику августовского грузооборота нефтерайона «записали» четыре танкера-газовоза.

В сентябре ожидаются пять судозаходов танкеров: одного — с импортной нефтью, одного — за экспортным мазутом и трех газовозов. Перечисленные суда должны обеспечить месячный грузооборот нефти и нефтепродуктов на таком же уровне, как и в августе. Если погрешность этого прогноза будет минимальной, порт завершит третий квартал также с положительным результатом перевалки наливных грузов по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Ранее «Терминал» писал, что в Украину впервые завезена партия «легкой техасской» нефти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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