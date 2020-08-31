Платіжки споживача мають враховувати лише фактично спожиті обсяги тепла чи води, — Мінрегіон

Обновлено: Август 31, 2020. Тэги: , , , ,

Платіжки споживача мають враховувати лише фактично спожиті обсяги тепла чи води, — Мінрегіон

За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, в Україні житлові будівлі оснащені на 81,3% – лічильниками теплової енергії, 17,0% – лічильниками гарячої води, 74,6% – лічильниками питної води.

Повідомляє Урядовий портал.

Якщо прилад обліку не встановлено, мешканці оплачують послуги за встановленими нормами споживання, які є розрахунковими.

«Наразі у житлових будівлях не забезпечено стовідсоткового обліку комунальних послуг, незважаючи на вимоги Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». І заручником цієї ситуації є споживач, адже він оплачує послуги за нормами, які, у більшості випадків є завищеними. Тому одним із пріоритетних завдань, які маємо вирішити, – це питання обліку», – наголосила заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.

Для забезпечення 100% обліку будівель вузлами комерційного обліку необхідний як додатковий час, так і фінансові ресурси.

Першочергово необхідно встановити вузли комерційного обліку теплової енергії та постачання гарячої води, адже саме послуги з теплопостачання займають у платіжці споживача найбільшу частку.

Наразі Мінрегіон опрацьовує можливість внесення змін до законодавства та отримання з державного бюджету коштів для фінансування робіт зі встановлення вузлів комерційного обліку у тих будівлях, де вони відсутні. З цією метою здійснюється детальний аналіз ситуації з облаштування вузлів комерційного обліку теплової енергії та гарячої води у кожному регіоні України та визначається потреба коштів для їх встановлення протягом 2020-2021 років.

«Платіжки споживача мають бути реальними та враховувати лише ті обсяги тепла чи води, які фактично спожито споживачами у відповідній будівлі та зафіксовані приладами обліку», – наголосила Наталія Хоцянівська.

Раніше «Термінал» писав, що ЄІБ надасть кредит по програмі енергоефективності громадських будівель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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