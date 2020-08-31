У липні населенням оплачено на житлово-комунальні послуги на 19,5% більше, чим нараховано

У липні 2020р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 9,3 млрд.грн, що становить 119,5% нарахованих за цей період сум.
Інформує Держстат.
Переплата відбулася за рахунок погашення боргу попередніх періодів.
На кінець липня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 21,6 млрд.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 17,3 млрд.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 5,6 млрд.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 5,3 млрд.грн, за управління багатоквартирним будинком – 5,0 млрд.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 1,0 млрд.грн.
Раніше «Термінал» писав, що платіжки споживача мають враховувати лише фактично спожиті обсяги тепла чи води, — Мінрегіон.