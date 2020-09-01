2020-09-01: Нефть Brent торгуется ниже $46 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 45,75 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,04%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 43,00 доллара за баррель, прибавив 0,92%.

Цены на нефть восстановились во вторник после потерь накануне, так как инвесторы переключились с безопасного доллара, который приблизился к многолетним минимумам, на рискованные активы, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки выросли на 1,1% до $45,78 за баррель к 09:29 МСК, на — прибавили 1,01% до $43,04 за баррель.

Доллар падает во вторник, приближаясь к многолетним минимумам по отношению к корзине основных мировых валют из-за усилившихся ожиданий, что ставки в США останутся ниже, чем в других странах.

Ослабление доллара США делает нефть и другие товары, оцениваемые в долларах, более привлекательными для покупателей по всему миру.

В целом, рынок по-прежнему сосредоточен на медленном восстановлении спроса на топливо, так как страны продолжают бороться с пандемией коронавируса, говорят аналитики.

«Это создало большую неопределенность в отношении того, вернется ли когда-нибудь спрос на транспортное топливо в нормальное русло», — говорится в записке ANZ Research.