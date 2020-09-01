2020-09-01: Розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 01 сентября 2020 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22.07 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 23.75 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 23.10 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 01 сентября 2020 г. немного подорожал на 0.0% (0.0 коп/л) до 12.01 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.6%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 22.07 16.50 0.01 0.06 Бензин А-95 евро 23.75 17.50 0.00 0.04 Дизельное топливо Евро 23.10 17.50 -0.01 0.06 Сжиженный газ 12.01 10.50 0.02 0.66

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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