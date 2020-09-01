2020-09-01: Розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 01 сентября 2020 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22.07 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 23.75 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 23.10 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 01 сентября 2020 г. немного подорожал на 0.0% (0.0 коп/л) до 12.01 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.6%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|22.07
|16.50
|0.01
|0.06
|Бензин А-95 евро
|23.75
|17.50
|0.00
|0.04
|Дизельное топливо Евро
|23.10
|17.50
|-0.01
|0.06
|Сжиженный газ
|12.01
|10.50
|0.02
|0.66
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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