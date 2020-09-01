Гарантований покупець заплатив виробникам електричної енергії за серпень

31 серпня 2020 року державне підприємство «Гарантований покупець» здійснило виплати виробникам електричної енергії. Платежі виконані за електроенергію, яку підприємство придбало у серпні поточного року.

Повідомляє ГарПок.

Зокрема, виробникам електроенергії за «зеленим» тарифом Гарантований покупець перерахував 495 млн грн. Джерелом коштів для платежів стали: погашення заборгованості за врегулювання небалансів та дохід підприємства від торговельної діяльності – 195 млн грн, а також кошти, отримані від ПрАТ «НЕК «Укренерго» як оплата за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії — 300 млн грн. Таким чином товарна продукція ВДЕ за 20 днів серпня оплачена на 83%.

Загалом у серпні відновлювальна генерація отримала від державного підприємства ≈2,8 млрд грн.

Крім того, Гарантований покупець повністю розрахувався за електроенергію, придбану для забезпечення потреб побутових споживачів у серпні. ПрАТ «Укргідроенерго» та ДП «НАЕК «Енергоатом» отримали 100% оплати за товарну продукцію минулого місяця. Додатково повністю сплачено аванс за атомну електроенергію вересня.

Раніше «Термінал» писав, що Гарантований покупець буде продавати електроенергію з ВДЕ на біржі.