Глава МИД ФРГ рассказал о позиции Германии по «Северному потоку — 2″

Германия ведет переговоры с США по поводу санкций против «Северного потока 2″, но будет самостоятельно решать вопросы энергообеспечения, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции в Берлине.

Передает РИА Новости.

«Скажу на этот счет то, что говорю всегда. Мы не считаем, что подобные экстерриториальные санкции соответствуют международному праву. Об этом я также заявил в прямом диалоге своему коллеге Майку Помпео. В этой связи мы ведем переговоры с администрацией в Вашингтоне, и это остается нашей позицией», — заявил Маас, добавив, что «мы сами в Германии должны и будем принимать решения относительно нашего энергообеспечения».

Ранее «Терминал» писал, что Меркель выступает за завершение газопровода Nord Stream 2.