Мінрегіон: В Україні житлові будівлі оснащені на 80% лічильниками теплової енергії

В Україні 17% житлових будівель оснащені лічильниками гарячої води, а от лічильниками питної води оснащено 74,6% житлових будівель.

Про це пише пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

«За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, в Україні житлові будівлі оснащені на: 81,3% – лічильниками теплової енергії, 17,0% – лічильниками гарячої води, 74,6% – лічильниками питної води», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що якщо прилад обліку не встановлено, мешканці оплачують послуги за встановленими нормами споживання, які є розрахунковими.

«Наразі у житлових будівлях не забезпечено стовідсоткового обліку комунальних послуг, не зважаючи на вимоги Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». І заручником цієї ситуації є споживач, адже він оплачує послуги за нормами, які, у більшості випадків є завищеними. Тому одним із пріоритетних завдань, які маємо вирішити – це питання обліку», – зауважує заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.

Вказується, що для забезпечення 100% обліку будівель вузлами комерційного обліку необхідний як додатковий час, так і фінансові ресурси. Першочергово необхідно встановити вузли комерційного обліку теплової енергії та постачання гарячої води, адже саме послуги з теплопостачання займають у платіжці споживача найбільшу частку.

Повідомляється, що наразі Мінрегіон опрацьовує можливість внесення змін до законодавства та отримання з державного бюджету коштів для фінансування робіт зі встановлення вузлів комерційного обліку у тих будівлях, де вони відсутні. З цією метою здійснюється детальний аналіз ситуації з облаштування вузлів комерційного обліку теплової енергії та гарячої води у кожному регіоні України та визначається потреба коштів для їх встановлення протягом 2020-2021 років.

Раніше «Термінал» писав, за результатами проведеного Держенергоефективності моніторингу комерційного обліку тепла і води, у 24 регіонах та м. Києві вже оснащено лічильниками тепла 79% житлових будинків.