Нафтогаз допоможе місцевій громаді в Єгипті у пошуках прісної води

Обновлено: Сентябрь 01, 2020. Тэги: ,

Нафтогаз допоможе місцевій громаді в Єгипті у пошуках прісної води

Філія дочірнього підприємства НАК «Нафтогаз України» в Арабській республіці Єгипет (Branch of Naftogaz Overseas Petroleum Co. in A.R.E.), надасть місцевій громаді, що проживає в районі міста Асьют, геологічні дані, які допоможуть у пошуках підземних джерел прісної води.

«Підприємства Групи Нафтогаз намагаються максимально допомагати громадам, на території яких працюють, пише пресслужба НАК.

Так, впродовж 2019 року Укргазвидобування спрямувало понад 5,3 млн грн на соціальні проекти та благодійну допомогу у Львівській, Харківській, Полтавській, Сумській, Івано-Франківській та Чернігівській областях України. Як відомо, в Єгипті існують великі складнощі з пошуком джерел питної води. А оскільки наша філія в будь-якому випадку вивчає геологію місцевості, ми з радістю відгукнулися на прохання місцевої громади поділитися інформацією та допомогти місцевим мешканцям. Ми дотримуємося високого рівня соціальної та екологічної відповідальності незалежно від того, де ведемо розвідку та видобуток», — відзначив Сергій Перелома, перший заступник голови правління Нафтогазу.

Він додав, що Нафтогаз і надалі співпрацюватиме з місцевими громадами для сталого розвитку регіонів, де Група здійснює свою діяльність.

«Термінал» писав, першочергові завдання Нафтогазу щодо активів у Єгипті: прискорити ключові інфраструктурні проекти та оптимізувати загальні витрати.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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