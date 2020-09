Нафтогаз допоможе місцевій громаді в Єгипті у пошуках прісної води

Філія дочірнього підприємства НАК «Нафтогаз України» в Арабській республіці Єгипет (Branch of Naftogaz Overseas Petroleum Co. in A.R.E.), надасть місцевій громаді, що проживає в районі міста Асьют, геологічні дані, які допоможуть у пошуках підземних джерел прісної води.

«Підприємства Групи Нафтогаз намагаються максимально допомагати громадам, на території яких працюють, пише пресслужба НАК.

Так, впродовж 2019 року Укргазвидобування спрямувало понад 5,3 млн грн на соціальні проекти та благодійну допомогу у Львівській, Харківській, Полтавській, Сумській, Івано-Франківській та Чернігівській областях України. Як відомо, в Єгипті існують великі складнощі з пошуком джерел питної води. А оскільки наша філія в будь-якому випадку вивчає геологію місцевості, ми з радістю відгукнулися на прохання місцевої громади поділитися інформацією та допомогти місцевим мешканцям. Ми дотримуємося високого рівня соціальної та екологічної відповідальності незалежно від того, де ведемо розвідку та видобуток», — відзначив Сергій Перелома, перший заступник голови правління Нафтогазу.

Він додав, що Нафтогаз і надалі співпрацюватиме з місцевими громадами для сталого розвитку регіонів, де Група здійснює свою діяльність.

«Термінал» писав, першочергові завдання Нафтогазу щодо активів у Єгипті: прискорити ключові інфраструктурні проекти та оптимізувати загальні витрати.