Объявлен аукцион на первичное заполнение второй нитки газопровода Eugal — продолжения «Северного потока 2″

Европейский газотранспортный оператор Gascade объявил аукцион на газ для первичного заполнения второй нитки газопровода Eugal, который является наземным продолжением «Северного потока 2″. Об этом говорится в сообщении оператора.

Передает Прайм.

«Gascade Gastransport GmbH нуждается в природном газе для первичного заполнения второй нитки европейского газопровода Eugal. Трейдеры природного газа приглашаются принять участие в тендере, проводимом Gascade Gastransport GmbH, на продажу и поставку больших объемов природного газа», — сообщается в релизе.

Выставленные на аукцион мощности составляют около 700 тысяч МВт.ч, этот объем будет разбит на шесть лотов. Период поставок — с 1 декабря 2020 года до 15 февраля 2021 года. По итогам аукционов Gascade заключит соглашения с тремя трейдерами, в них будут зафиксированы цены, объемы и сроки. Период подачи заявок на участие завершится 21 сентября, контракты с победителями планируется заключить до 28 сентября.

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