УЕБ: Ціна природного газу зростає

Зараз видима явна кореляція європейських цін з біржовими в Україні.

Про це пише пресслужба УЕБ.

«Так, на початку серпня вже була присутня тенденція до зростання, чому посприяли цінові коливання на американському ринку та збільшення попиту на газ. Наприклад, спотові ціни німецького хабу NCG станом на 1 вересня зросли на 73% порівняно з 1 серпня. Проте це не означає, що аналогічного збільшення слід очікувати на внутрішньому ринку, адже тут присутні безліч факторів, які можуть згладжувати «цінові перекоси», — коментує ситуацію, що склалася, Голова Біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський.

Зараз видима явна кореляція європейських цін з біржовими в Україні. Це пов’язано з орієнтацією на імпортний паритет. Проте відмінність внутрішніх цін від імпортних все ж-таки є, що пов’язано з дисбалансами попиту та пропозиції всередині країни. Також свою роль відіграє часовий лаг у декілька днів. Наприклад, різке зростання котирувань у Європі в кінці серпня ще повністю не відображається на котируваннях УЕБ, зважаючи також на низьку активність торгів на початку місяця.

«Термінал» писав, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 29 серпня збільшився до 25,418 млрд куб. м.