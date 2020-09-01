УЕБ: Ціна природного газу зростає

Обновлено: Сентябрь 01, 2020. Тэги: , , ,

УЕБ: Ціна природного газу зростає

Зараз видима явна кореляція європейських цін з біржовими в Україні.

Про це пише пресслужба УЕБ.

«Так, на початку серпня вже була присутня тенденція до зростання, чому посприяли цінові коливання на американському ринку та збільшення попиту на газ. Наприклад, спотові ціни німецького хабу NCG станом на 1 вересня зросли на 73% порівняно з 1 серпня. Проте це не означає, що аналогічного збільшення слід очікувати на внутрішньому ринку, адже тут присутні безліч факторів, які можуть згладжувати «цінові перекоси», — коментує ситуацію, що склалася, Голова Біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський.

Зараз видима явна кореляція європейських цін з біржовими в Україні. Це пов’язано з орієнтацією на імпортний паритет. Проте відмінність внутрішніх цін від імпортних все ж-таки є, що пов’язано з дисбалансами попиту та пропозиції всередині країни. Також свою роль відіграє часовий лаг у декілька днів. Наприклад, різке зростання котирувань у Європі в кінці серпня ще повністю не відображається на котируваннях УЕБ, зважаючи також на низьку активність торгів на початку місяця.

«Термінал» писав, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 29 серпня збільшився до 25,418 млрд куб. м.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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