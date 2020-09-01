Українці у липні скоротили борги за комуналку

Обновлено: Сентябрь 01, 2020. Тэги: , , ,

Українці у липні скоротили борги за комуналку

Борги населення України за житлово-комунальні послуги на кінець липня скоротилися на 2,1 млрд грн — до 55,8 млрд грн.

Про це свідчать дані Держстатистики.

«На кінець липня 2020 року заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 21,6 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 17,3 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 5,6 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 5,3 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком – 5,0 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 1,0 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Загалом заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець липня становила 55,8 млрд грн, тоді як місяцем раніше була 57,9 млрд грн. Таким чином, українці за місяць скоротили борги за комуналку на 2,1 млрд грн.

Водночас вказано, що у липні населенням країни сплачено за комуналку 9,3 млрд грн (119,5% нарахованих за цей період сум).

Також зазначається, що у липні з населенням було укладено 4,6 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 35,0 млн грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 21,5 млн грн.

Читайте в «Терміналі» ще, в Україні борг населення за комунальні послуги перевалив за 29 мільярдів гривень, і це ще без врахування несплат за електрику та газ.

Тож депутати придумали законопроект, який покликаний боротися з боржниками.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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