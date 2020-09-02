2020-09-02: Нефть Brent торгуется около $46 за баррель

Котировки фьючерсов на выросли в ходе азиатских торгов в среду.Об этом пишет «Investing.com»

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в октябре торгуются по цене 43,09 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,77%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 42,36 долл. и сопротивление — на 43,57 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,08% и торгуется на отметке 92,412 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в ноябре вырос на 0,81%, достигнув отметки 45,95 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 2,86 долл. за баррель.