Центренерго розгляне можливість приєднання шахт після їх аудиту

ПАТ «Центренерго» зацікавлене у діях, спрямованих на створення у своєму складі спільно з найбільш ефективними вугледобувними підприємствами вертикально інтегрованої компанії із замкнутим циклом виробництва. Такий стратегічний крок дозволить державній енергогенеруючій компанії досягти конкурентної собівартості одиниці електроенергії.

Йдеться у повідомленні Центренерго.

Водночас наголошується на обов’язковій та необхідній умові для цього процесу – проведення попереднього аудиту шахт, і лише за його результатами передачу державній енергогенеруючій компанії виключно економічно перспективного вуглевидобутку. При цьому всі соціальні та боргові зобов’язання попередніх власників мають бути погашені до моменту передачі.

Раніше «Термінал» писав, що прем’єр доручив оперативно відпрацювати питання об’єднання з «Центренерго» переданих в оренду держшахт.