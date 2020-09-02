Енергоатом пропонує збільшити граничну ціну на розвантаження на балансуючому ринку до 80% ціни РДН

Щоб уникнути спекулятивних дій на ринку електричної енергії, потрібно збільшити ціну на розвантаження на балансуючому ринку (БР) до 80% фактичної ціни ринку «на добу наперед» (РДН). Таку пропозицію НАЕК «Енергоатом» листом подала Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Повідомляє Енергоатом.

Енергоатом підтримує позицію НКРЕКП щодо необхідності внести зміни до Правил ринку та зобов’язати його учасників у своїх заявках на балансуючу електроенергію зазначати ціну не меншу за 80% ціни на РДН.

Внаслідок нинішнього низького рівня граничної ціни на розвантаження (55%) відбувається викривлення ринку і за врегулювання небалансів Енергоатом отримує значно менший обсяг коштів. Це вкрай негативно впливає на фінансовий стан Компанії, яка є стратегічним підприємством, що виконує надважливу соціальну функцію – забезпечує населення країни електроенергію за доступною ціною.

Крім того, згідно з ПСО Енергоатом має забезпечувати середньозважену ціну продажу електричної енергії на всіх сегментах ринку на рівні не нижче ціни покриття собівартості. З огляду на це Енергоатом підкреслює, що в умовах значного соціального навантаження на Компанію виконати зазначену вимогу можливо виключно за відсутності спекулятивних дій на ринку.

Енергоатом нагадує, що USAID (United States Agency for International Development – незалежне агентство федерального уряду США, яке відповідає за невійськову допомогу Сполучених Штатів іншим країнам) розробило рекомендації щодо ціноутворення та розрахунків на РДН та БР. Задля уникнення штучної торгівлі з боку виробників або постачальників, які мають можливість купувати не вироблені обсяги з дисконтом 45%, експерти радять підвищити граничну ціну БР на розвантаження до 80–90% фактичної ціни на РДН.

Раніше «Термінал» писав, що Міненерго готує корпоратизацію Енергоатома.