Енергоатом пропонує збільшити граничну ціну на розвантаження на балансуючому ринку до 80% ціни РДН

Обновлено: Сентябрь 02, 2020. Тэги: , , ,

Енергоатом пропонує збільшити граничну ціну на розвантаження на балансуючому ринку до 80% ціни РДН

Щоб уникнути спекулятивних дій на ринку електричної енергії, потрібно збільшити ціну на розвантаження на балансуючому ринку (БР) до 80% фактичної ціни ринку «на добу наперед» (РДН). Таку пропозицію НАЕК «Енергоатом» листом подала Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Повідомляє Енергоатом.

Енергоатом підтримує позицію НКРЕКП щодо необхідності внести зміни до Правил ринку та зобов’язати його учасників у своїх заявках на балансуючу електроенергію зазначати ціну не меншу за 80% ціни на РДН.

Внаслідок нинішнього низького рівня граничної ціни на розвантаження (55%) відбувається викривлення ринку і за врегулювання небалансів Енергоатом отримує значно менший обсяг коштів. Це вкрай негативно впливає на фінансовий стан Компанії, яка є стратегічним підприємством, що виконує надважливу соціальну функцію – забезпечує населення країни електроенергію за доступною ціною.

Крім того, згідно з ПСО Енергоатом має забезпечувати середньозважену ціну продажу електричної енергії на всіх сегментах ринку на рівні не нижче ціни покриття собівартості. З огляду на це Енергоатом підкреслює, що в умовах значного соціального навантаження на Компанію виконати зазначену вимогу можливо виключно за відсутності спекулятивних дій на ринку.

Енергоатом нагадує, що USAID (United States Agency for International Development – незалежне агентство федерального уряду США, яке відповідає за невійськову допомогу Сполучених Штатів іншим країнам) розробило рекомендації щодо ціноутворення та розрахунків на РДН та БР. Задля уникнення штучної торгівлі з боку виробників або постачальників, які мають можливість купувати не вироблені обсяги з дисконтом 45%, експерти радять підвищити граничну ціну БР на розвантаження до 80–90% фактичної ціни на РДН.

Раніше «Термінал» писав, що Міненерго готує корпоратизацію Енергоатома.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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