Імпорт газу в Україну зріс на 30% у порівнянні з минулим роком

Обновлено: Сентябрь 02, 2020. Тэги: , , , ,

Імпорт газу в Україну зріс на 30% у порівнянні з минулим роком

За 8 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранспортував 12,5 млрд куб. м газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів. Це на 30% (на 2,9 млрд куб. м) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це також на 63% перевищує середній показник у 2016-2019 роках.

Інформує Оператор ГТС України.

«Імпорт газу в Україну став рекордним за останні п’ять років. В даному випадку це добра новина, адже 65% з цих обсягів трейдери завели в Україну для зберігання та подальшого транзиту, і лише решта – пішли на український ринок. Це означає, що Україна геополітично та економічно є цікавим і вигідним партнером для Європи. Тому Оператор ГТС і надалі працюватиме над бізнес-розвитком своїх можливостей, зокрема й щодо напрямку утворити в Україні європейський газовий хаб», – зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Всього за 8 місяців 2020 року імпорт із Словаччини склав 8,0 млрд куб. м (+35% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – 3,2 млрд куб. м (+20%), із Польщі – 1,3 млрд куб. м (+34%).

Зокрема, віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний з початком цього року, імпортовано 38%, або 4,7 млрд куб. м: з Словаччини – 1,6 млрд куб.м, з Угорщини – 2,3 млрд куб. м, з Польщі – 0,8 млрд куб. м.

В серпні місяці 2020 року в Україну було імпортовано 3,4 млрд куб. м природного газу, що на 58% (або 1,2 млрд куб. м) більше за імпортні обсяги липня місяця 2020 року і на 67% (або 1,4 млрд куб. м) більше за показник серпня місяця 2019 року.

Середньодобовий обсяг транспортування газу з європейських країн до України у серпні місяці склав 109 млн куб. м, тоді як у січні цього року він становив в сім разів менше – всього 15 млн куб м.

З початку року в підземні сховища для зберігання в режимі «митний склад» було направлено 8,2 млрд куб. м імпортованих обсягів. Із них 60% (або 4,9 млрд куб. м) надійшли в режимі «shorthaul – митний склад» і 40% (3,3 млрд куб.м) в режимі «кордон – митний склад».

Всього за період січня-липня транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 72 трейдерів, з них 45 українських компаній та 27 іноземних. А послугами shorthaul та «митний склад» скористалися понад півсотні компаній – більша частина з яких є нерезидентами.

Раніше «Термінал» писав, що Оператор ГТС України вперше здійснив транспортування газу з трансбалканського напрямку в Україну.

Автор:

(Всего статей: 9009)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: