Імпорт газу в Україну зріс на 30% у порівнянні з минулим роком

За 8 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранспортував 12,5 млрд куб. м газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів. Це на 30% (на 2,9 млрд куб. м) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це також на 63% перевищує середній показник у 2016-2019 роках.

Інформує Оператор ГТС України.

«Імпорт газу в Україну став рекордним за останні п’ять років. В даному випадку це добра новина, адже 65% з цих обсягів трейдери завели в Україну для зберігання та подальшого транзиту, і лише решта – пішли на український ринок. Це означає, що Україна геополітично та економічно є цікавим і вигідним партнером для Європи. Тому Оператор ГТС і надалі працюватиме над бізнес-розвитком своїх можливостей, зокрема й щодо напрямку утворити в Україні європейський газовий хаб», – зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Всього за 8 місяців 2020 року імпорт із Словаччини склав 8,0 млрд куб. м (+35% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – 3,2 млрд куб. м (+20%), із Польщі – 1,3 млрд куб. м (+34%).

Зокрема, віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний з початком цього року, імпортовано 38%, або 4,7 млрд куб. м: з Словаччини – 1,6 млрд куб.м, з Угорщини – 2,3 млрд куб. м, з Польщі – 0,8 млрд куб. м.

В серпні місяці 2020 року в Україну було імпортовано 3,4 млрд куб. м природного газу, що на 58% (або 1,2 млрд куб. м) більше за імпортні обсяги липня місяця 2020 року і на 67% (або 1,4 млрд куб. м) більше за показник серпня місяця 2019 року.

Середньодобовий обсяг транспортування газу з європейських країн до України у серпні місяці склав 109 млн куб. м, тоді як у січні цього року він становив в сім разів менше – всього 15 млн куб м.

З початку року в підземні сховища для зберігання в режимі «митний склад» було направлено 8,2 млрд куб. м імпортованих обсягів. Із них 60% (або 4,9 млрд куб. м) надійшли в режимі «shorthaul – митний склад» і 40% (3,3 млрд куб.м) в режимі «кордон – митний склад».

Всього за період січня-липня транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 72 трейдерів, з них 45 українських компаній та 27 іноземних. А послугами shorthaul та «митний склад» скористалися понад півсотні компаній – більша частина з яких є нерезидентами.

Раніше «Термінал» писав, що Оператор ГТС України вперше здійснив транспортування газу з трансбалканського напрямку в Україну.