Міненерго звернеться до правоохоронців через заборгованість на шахті «Надія»

Представники профільного департаменту Міністерства енергетики провели детальний фінансовий аудит ПрАТ «Шахта «Надія».

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Перевірка виявила численні порушення у роботі попереднього керівництва підприємства, зокрема, продаж вугілля за заниженими цінами.

За результатами аудиту буде підготовлено звернення до правоохоронних органів для притягнення до відповідальності осіб, причетних до ситуації, що призвела до накопичення заборгованості із заробітної плати перед працівниками підприємства.

Зауважимо, що держава не має боргу перед гірниками шахти “Надія”.

Водночас Міненерго занепокоєне ситуацією, тому звернулося до ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА» з проханням надати платіж шахті “Надія” за вугільну продукцію на суму близько 3,7 млн грн для виплати заробітної плати. Кошти було перераховано 31 серпня.

Разом з тим Міненерго закликає гірників розблокувати роботу шахти, а керівництво – розпочати пошук конструктивних методів вирішення кризової ситуації.

«Термінал» писав, виконуючий обов’язки гендиректора ПАТ “Центренерго” Олександр Корчинський підтримує ідею передачі перспективних державних шахт компанії з наступною побудовою роботи зі зниженн собівартості видобутого ними вугілля.