Нардеп розповів, хто загнав шахту «Надія» у мільйонні борги

Критична ситуація на шахті “Надія” склалася через борг, який утворився за часи попереднього керівництва.

Про це у своєму Facebook написав народний депутат Юрій Камельчук.

Через них шахтарі “Надії” нині п’яту добу залишаються під землею.

“Заручники боргів в шахті готові розпочати голодування. Все через борг, який утворився за часи попереднього керівника шахти”, — пише нардеп.

Камельчук додав, що держава не має боргів перед цією шахтою: “Центренерго” та “Калушська ТЕЦ” повністю розрахувалася з гірниками.

Тож стосунку до заборгованості на шахті ані КМУ, ані Міністерство енергетики не мають.

“Причинами критичного фінансового стану ПАТ «Шахта «Надія» є системні викривлення сутності господарських операцій в обліку видобутого, прийнятого до оплати та реалізованого вугілля, допущені та прийняті неефективні управлінські рішення протягом 2018-2020 років в частині цінової політики реалізованої вугільної продукції, незаконні витрати на оплату праці, неконтрольованість процесів придбання, списання та збереження товарно-матеріальних цінностей”, — інформує він.

Як наслідок, утворилася заборгованість з заробітної плати. Оскільки єдиним джерелом доходу підприємства є кошти, отримані від реалізації товарної вугільної продукції, пояснив нардеп.

Камельчук розповів, що збитки “Надії” за результатами фінансово-господарської діяльності сягнули 93 млн грн: 7 млн грн — у 2018 році, 67 млн грн — у 2019 році та 19 млн грн — у І кварталі 2020 року.

Водночас 86 млн грн становлять витрати, спричинені порушенням законодавства, зокрема:

незаконні витрати на оплату праці — 48 мільйонів грн через приписки об’ємів видобутого вугілля;

недоотримано доходи — 36 мільйонів грн внаслідок реалізації вугільної продукції за заниженою ціною;

втрачено активи — 2 мільйона грн.

“Через неспроможність керівників Шахти Пугач М.П., Благута Ю.С., забезпечити стабільну роботу вугледобувного підприємства та нормалізувати ситуацію в трудовому колективі, починаючи з червня 2020 року працівники Товариства періодично зупиняли роботи з видобутку, страйкували та виїжджали до Києва із зверненнями до Кабінету Міністрів та Президента”, — нагадує Камельчук.

Факти численних порушень вимог законодавства колишніми керівниками “Надії” були встановлені під час позапланового внутрішнього аудиту за період з 1 січня 2018-го по завершений період 2020 року. Аудит провели за дорученням міністра енергетики, а отримані дані лягли в основу звернення до правоохоронних органів, інформує Камельчук.

“Надія” перебуває на додатковому контролі Міненерго з липня 2020 року.

“Зупинені незаконні нарахування оплати праці, встановлено контроль процесів придбання, списання та збереження товарно-матеріальних цінностей, впорядковано та оптимізовано реалізацію вугільної продукції”, — інформує Камельчук, додаючи, що завдяки комплексу управлінських рішень заборгованість із заробітної плати станом на кінець серпня вдалося зменшити на 4 млн грн.

«Термінал» писав, представники профільного департаменту Міністерства енергетики провели детальний фінансовий аудит ПрАТ «Шахта «Надія».