Прем’єр доручив оперативно відпрацювати питання об’єднання з «Центренерго» переданих в оренду держшахт

Під час засідання уряду 2 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив оперативно відпрацювати питання об’єднання ПАТ «Центренерго» з державними вуглевидобувними підприємствами, зокрема тими, які перебувають нині в оренді («ДТЕК Добропіллявугілля» — ІФ).

Передає Інтерфакс-Україна.

«Ми ухвалили рішення про створення міжвідомчої робочої групи з відпрацювання питання визначення моделі об’єднання за участю державних вуглевидобувних підприємств і ПАТ «Центренерго». Прохання Міністерству енергетики, Фонду держмайна — в найкоротші терміни, дуже оперативно відпрацювати моделі об’єднання «Центренерго» з держпідприємствами, зокрема тими, що перебувають сьогодні в оренді, які можуть бути або мають бути повернені в управління держави», — сказав Шмигаль.

Раніше «Термінал» писав, що ПАТ «Центренерго» продовжує шукати можливості для зниження собівартості одиниці електроенергії.