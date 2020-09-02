В Україні зростає ціна на газ для населення

Обновлено: Сентябрь 02, 2020. Тэги: ,

В Україні зростає ціна на газ для населення

Низка регіональних газзбутів, афілійованих з облгазами, які постачають газ більшості українців, все ж оприлюднили ціну газу на вересень.

Про це пише «ГазПравда».

Вона склала 5,49 грн за кубометр. Для порівняння: у серпні газзбути продавали паливо по 4,49 грн за кубометр, тобто на 1 грн дешевше.

Нагадаємо, газопостачальні компанії мають оприлюднювати ціну за 5 днів до початку місяця постачання. І так щомісяця у випадку, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

Проте клієнти газзбутів дізналися вересневу ціну зі значним запізненням, та й то – лише після нагадувань від регулятора – НКРЕКП. Нацкомісія вже повідомила про майбутні перевірки та можливі штрафи газзбутів-порушників.

Запити щодо відсутності ціни газу в низки газзбутів надходили й на консультаційний центр ГазПравди. Люди обурювалися, що регіональні постачальники вчергове порушують права клієнтів: люди не знали ціну на вересень до останнього моменту.

Тим часом Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» вчасно оприлюднила вересневу ціну на газ. Вона склала 4,7 грн за кубометр.

Ціни решти постачальників коливаються від 4,39 грн до 7 грн за кубометр.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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