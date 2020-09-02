В Україні зростає ціна на газ для населення

Низка регіональних газзбутів, афілійованих з облгазами, які постачають газ більшості українців, все ж оприлюднили ціну газу на вересень.

Про це пише «ГазПравда».

Вона склала 5,49 грн за кубометр. Для порівняння: у серпні газзбути продавали паливо по 4,49 грн за кубометр, тобто на 1 грн дешевше.

Нагадаємо, газопостачальні компанії мають оприлюднювати ціну за 5 днів до початку місяця постачання. І так щомісяця у випадку, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

Проте клієнти газзбутів дізналися вересневу ціну зі значним запізненням, та й то – лише після нагадувань від регулятора – НКРЕКП. Нацкомісія вже повідомила про майбутні перевірки та можливі штрафи газзбутів-порушників.

Запити щодо відсутності ціни газу в низки газзбутів надходили й на консультаційний центр ГазПравди. Люди обурювалися, що регіональні постачальники вчергове порушують права клієнтів: люди не знали ціну на вересень до останнього моменту.

Тим часом Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» вчасно оприлюднила вересневу ціну на газ. Вона склала 4,7 грн за кубометр.

Ціни решти постачальників коливаються від 4,39 грн до 7 грн за кубометр.