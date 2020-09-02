Заборгованість споживачів газу перед Нафтогазом дещо знизилась за тиждень

Заборгованість контрагентів НАК «Нафтогаз України» в рамках роботи відповідно до положення про ПСО склала 67,4 млрд грн (зменшення на 851 млн грн, або -1,2% за тиждень).

Інформує Нафтогаз.

За тиждень підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) зменшили борг на 606 млн грн (7,6%), виробники тепла – на 201 млн грн (0,5%). Регіональні газозбутові підприємства збільшили борг на 13 млн грн (0,1%).

Станом на 1 вересня 2020 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 43,8 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 807 млн грн (1,8%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 23,7 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 13 млн грн (0,1%).

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 1 млн грн (0%) та складає близько 3,6 млрд грн.

Заборгованість КП ВО Київради «Київтеплоенерго» за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 415 млн грн (12,6%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 2,9 млрд грн.

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