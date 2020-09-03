2020-09-03: Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 44,39 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,09%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 41,55 доллара за баррель, прибавив 0,10%.

Сегодня нефтяные цены изменяются слабо и разнонаправленно после снижения по итогам предыдущей сессии, несмотря на данные о сокращении запасов и добычи в США, пишет «Investing.com».

Как сообщило накануне Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 9,4 млн баррелей. Падение существенно превзошло прогнозы рынка: эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,2 млн баррелей.

Резкое падение запасов нефти и объемов добычи, однако, не слишком удивило трейдеров, поскольку оно отражает последствия урагана Лаура, пишет Market Watch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:54 мск составила $44,31 за баррель, что на $0,12 (0,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,15 (2,5%).

Фьючерсы на на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торговалась на уровне $41,45 за баррель, что $0,06 ниже (0,14%), чем на закрытие торгов накануне. Вчера стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,25 (2,9%) — до минимума с 7 августа.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) — до 9,7 млн б/с.

Ураган Лаура «привел к значительному сокращению добычи нефти на шельфе, однако, эти потери являются временными, и вполне ожидаемыми в сезон ураганов», отмечает аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер.

В перспективе, несколько факторов могут определить дальнейшее движение цен на нефть, говорит управляющий директор Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Во-первых, данные о безработице в США за август, которые будут обнародованы в пятницу. Данные ADP Research Institute, опубликованные накануне, показали, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце выросло лишь на 428 тыс.

«Мы уже видели слабые данные ADP, которые могут служить предвестником того, чего стоит ждать в пятницу, — отметил Захир. — Еще более важный фактор, это то, как будут открываться школы. Если мы увидим, что все больше школ переходит на удаленное обучение, можно будет говорить о новой волне падения спроса на бензин».

«Необходима вакцина от коронавируса, появление которой обеспечит устойчивый рост нефтяному рынку, — считает Захир. — Без нее баланс рисков для рынка остается понижательным».

Давление на рынок также оказывает тот факт, что Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.

В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

«Если компенсационное сокращение добычи не будет выполнено в полном объеме до конца сентября, Ирак обратится к министерскому мониторинговому комитету (JMMC) ОПЕК+ сразу после его заседания 17 сентября с просьбой о продлении срока до конца ноября», — говорится в заявлении правительства Ирака.3