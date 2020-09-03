Рубрика | Компании, Украина

ДТЭК не платит государству за аренду шахт Добропольеуголь с марта 2020 года

Обновлено: Сентябрь 03, 2020. Тэги: , , ,

ДТЭК не платит государству за аренду шахт Добропольеуголь с марта 2020 года

Задолженность энергохолдинга ДТЭК за аренду целостного имущественного комплекса  ГП Добропольеуголь превысила 100 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Передает НВ Бизнес.

«Согласно действующего договора аренды шахт ГП Добропольеуголь между Фондом государственного имущества Украины и компанией ДТЭК, сумма месячной арендной платы составляет 18,3 млн грн. При этом, арендная плата не выплачивается арендатором с марта 2020 г. Сейчас существует задолженность по аренде на сумму более 100 млн грн.», — ответили в ФГИУ на запрос НВ Бизнес.

В Фонде напомнили, что передача в долгосрочную аренду ЦИК ГП Добропольеуголь состоялась 22 декабря 2010 сроком на 49 лет, до 22 декабря 2059. Передача состоялась согласно распоряжению Кабинета Министров Украины № 1559-р от 28 июля 2010 года.

В прошлом году государство получило от арендатора в лице ООО ДТЭК Добропольеуголь более 177 млн грн.

В Фонде госимущества сообщили, что сейчас есть инициатива арендатора по досрочному завершению аренды ГП Добропольеуголь, которая была сформирована и направлена в адрес премьер-министра Украины. «По поручению премьер-министра и во исполнение постановления Кабинета Министров Украины была создана межведомственная рабочая группа для всестороннего изучения вопроса. В группу входят на уровне заместителей руководителей представители Министерства энергетики, Министерства юстиции, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также ФГИУ в лице заместителя Председателя Фонда», — пояснили в Фонде.

По результатам рассмотрения инициативы, рабочей группой будут наработаны дальнейшие сценарии развития и рекомендации по вышеупомянутому вопросу. «Заместитель председателя ФГИУ не уполномочен говорить от имени рабочей группы», — отметили в пресс-службе Фонда, не уточнив при каких условиях возможно досрочное расторжение договора аренды.

Ранее «Терминал» писал, что прем’єр доручив оперативно відпрацювати питання об’єднання з «Центренерго» переданих в оренду держшахт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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