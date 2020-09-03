Газпром скоротив транзит газу через українську ГТС

За 8 місяців року транзит газу через Україну відповідно до нової транзитної угоди з Газпромом становив на 42% менше, ніж за цей самий період минулого року.

Про це пише пресслужба Оператора ГТС України.

“За 8 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 34,8 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди. Це на 42% менше, ніж за цей самий період минулого року (59,6 млрд куб. м)”, — повідомили в пресслужбі.

За даними ОГТСУ, водночас, з початку року Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує лише 80%.

У західному напрямку було протранзитовано 32,4 млрд куб. м газу (-36%). Зокрема, у Польщу — 2,6 млрд куб. м, Словаччину — 23,9 млрд куб. м, Угорщину — 5,9 млрд куб. м.

У трансбалканському напрямку транзит склав 2,33 млрд куб. м (-73%). Із них 0,46 млрд куб. м — у Румунію та 1,87 млрд куб. м — у Молдову.

“Зауважимо, що падіння транзиту по південному маршруту ГТС України пов’язане з запуском у січні 2020 року „Турецького потоку“, яким доправляється газ з Росії у Туреччину, а звідти в країни Балканського півострову”, — пояснили у пресслужбі.