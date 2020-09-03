Міненерго просить повернути з COVID-фонду 140 мільйонів на розвиток уранової шахти

Обновлено: Сентябрь 03, 2020. Тэги: , ,

Міненерго просить повернути з COVID-фонду 140 мільйонів на розвиток уранової шахти

Міністерство енергетики звернулося до Кабміну із проханням повернути 140 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19 на відновлення реалізації інвестиційного проєкту «Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей», що на Кіровоградщині.  Про це йдеться у листі Міністерства енергетики до уряду, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Пише Економічна правда.

Міненерго вказує  на те, що під час створення Фонду боротьби з COVID-19 були скорочені видатки за бюджетною програмою підтримки будівництва Новокостянтинівської шахти. Тепер міністерство хоче, щоб скорочені бюджетні видатки були компенсовані за рахунок того ж Фонду боротьби з COVID-19.

Витратити кошти у міністерстві збираються на будівництво Новокостянтинівської шахти державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», яке триває з 2010 року.

140 мільйонів гривень з держбюджету у відомстві планують витратити на наступне:

  • 5 мільйонів на виконання проєктно-вишукувальних робіт;
  • 8 мільйонів на виконання гірничо-капітальних робіт;
  • 58 мільйонів на придбання підземного гірничо-прохідницького та транспортного обладнання;
  • 13,2 мільйонів на виконання робіт з будівництва транспортно-складського комплексу;
  • 13 мільйонів на будівництво загальномайданчикових споруд;
  • 42,8 мільйони на виконання робіт зі збільшення під’ємних можливостей ствола.

У Міненерго заявляють, що реалізація інвестиційного проєкту дозволить збільшити видобуток уранової руди до 500 тис тонн на рік та до 700 тонн у 2023 році виробництво уранового оксидного концентрату; створити близько 200 робочих місць та забезпечити надходження до державного і місцевого бюджетів 8,5 млрд гривень.

Раніше «Термінал» повідомляв, що одна шахта може забезпечити ураном близько 28% атомної енергетики України — Кубів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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