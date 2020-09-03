Рада отправила на доработку законопроект, предусматривающий погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии

Обновлено: Сентябрь 03, 2020. Тэги: , , ,

Рада отправила на доработку законопроект, предусматривающий погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии

Верховная Рада направила на доработку проект закона № 2390 «О внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства (относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии)».

Передает Зеркало недели.

За документ во втором чтении проголосовали 223 народных депутата при 226 необходимых. При этом за доработку в комитете законопроекта проголосовали 245 парламентариев.

В пояснительной записке указано, что документ разрабатывали с целью обеспечения реализации механизмов погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

При этом проектом предлагается внести изменения в Кодекс процедур банкротства, предоставив хозяйственному суду право отказать в открытии производства по делу, если заявление подано о возбуждении дела о банкротстве оптового поставщика электрической энергии (ГП «Энергорынок» — ред.), а также право прекратить уже начатое производства в его отношении.

Ранее «Терминал» писал, что в Верховной Раде предлагают погасить долги Энергорынка перед Энергоатомом за счет размещения ОВГЗ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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