Рада отправила на доработку законопроект, предусматривающий погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии

Верховная Рада направила на доработку проект закона № 2390 «О внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства (относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии)».

Передает Зеркало недели.

За документ во втором чтении проголосовали 223 народных депутата при 226 необходимых. При этом за доработку в комитете законопроекта проголосовали 245 парламентариев.

В пояснительной записке указано, что документ разрабатывали с целью обеспечения реализации механизмов погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

При этом проектом предлагается внести изменения в Кодекс процедур банкротства, предоставив хозяйственному суду право отказать в открытии производства по делу, если заявление подано о возбуждении дела о банкротстве оптового поставщика электрической энергии (ГП «Энергорынок» — ред.), а также право прекратить уже начатое производства в его отношении.

Ранее «Терминал» писал, что в Верховной Раде предлагают погасить долги Энергорынка перед Энергоатомом за счет размещения ОВГЗ.