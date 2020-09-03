З початку року Енергоатом поставив для потреб населення 33,8 млрд кВт-год електроенергії

За 8 місяців 2020 року Енергоатом реалізував Гарантованому покупцю 33,8 млрд кВт-год електроенергії за встановленими ПСО цінами на загальну суму в 18,4 млрд грн (без ПДВ).

Інформує Енергоатом.

За приблизними підрахунками, середня ринкова вартість цієї електроенергії перевищує 38 млрд грн. Як соціально відповідальна компанія, ДП «НАЕК «Енергоатом» розглядає продаж за низькою ціною, встановленою ПСО, як інвестицію в добробут українців і внесок у забезпечення соціального захисту кожної родини.

У 2019 році за встановленою ПСО ціною було реалізовано 32,5 млрд кВт-год електроенергії на загальну суму 18,3 млрд грн (без ПДВ). Приблизна ринкова вартість цього обсягу електроенергії у другій половині 2019 року становила понад 45 млрд грн.

Таким чином, з 1 липня 2019 року, відколи запрацював новий ринок електричної енергії, Енергоатом в межах умов ПСО поставив для побутових споживачів 66,3 млрд кВт-год електроенергії на суму 36,7 млрд грн (без ПДВ), гарантувавши населенню доступність ціни на електроенергію.

Раніше «Термінал» писав, що Гарантований покупець заплатив виробникам електричної енергії за серпень.