З початку року Енергоатом поставив для потреб населення 33,8 млрд кВт-год електроенергії

Обновлено: Сентябрь 03, 2020. Тэги: , , ,

З початку року Енергоатом поставив для потреб населення 33,8 млрд кВт-год електроенергії

За 8 місяців 2020 року Енергоатом реалізував Гарантованому покупцю 33,8 млрд кВт-год електроенергії за встановленими ПСО цінами на загальну суму в 18,4 млрд грн (без ПДВ).

Інформує Енергоатом.

За приблизними підрахунками, середня ринкова вартість цієї електроенергії перевищує 38 млрд грн. Як соціально відповідальна компанія, ДП «НАЕК «Енергоатом» розглядає продаж за низькою ціною, встановленою ПСО, як інвестицію в добробут українців і внесок у забезпечення соціального захисту кожної родини.

У 2019 році за встановленою ПСО ціною було реалізовано 32,5 млрд кВт-год електроенергії на загальну суму 18,3 млрд грн (без ПДВ). Приблизна ринкова вартість цього обсягу електроенергії у другій половині 2019 року становила понад 45 млрд грн.

Таким чином, з 1 липня 2019 року, відколи запрацював новий ринок електричної енергії, Енергоатом в межах умов ПСО поставив для побутових споживачів 66,3 млрд кВт-год електроенергії на суму 36,7 млрд грн (без ПДВ), гарантувавши населенню доступність ціни на електроенергію.

Раніше «Термінал» писав, що Гарантований покупець заплатив виробникам електричної енергії за серпень.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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