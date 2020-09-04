2020-09-04: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в пятницу утром в ходе торгов упали в цене до 43,65 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,95%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,95 доллара за баррель, потеряв 1,02%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать недельное падение, пишет «Investing.com».

По мнению экспертов AxiCorp, давление на котировки также может оказывать сезонное ослабление спроса на нефть и сообщения о том, что Ирак может не выполнить свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.

Министерство энергетики США сообщило на этой неделе, что спрос на бензин в стране на прошлой неделе сократился до 8,78 млн баррелей с 9,16 млн баррелей неделей ранее.

Тем временем Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.

В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:46 мск в пятницу составляет $43,73 за баррель, что на $0,34 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,36 (0,8%).

Фьючерсы на на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $41,01 за баррель, что на $0,36 (0,87%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,14 (0,34%).