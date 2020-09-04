Борги 98 підприємств теплоенергетики ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону

Вчасний старт опалювального сезону в низці українських міст під загрозою через борги 98 виробників тепла. Такими є дані НАК «Нафтогаз України» про підприємства, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).

Про це пише пресслужба НАК.

Нафтогаз завчасно публікує перелік критичних боржників, щоб мешканці кожної області могли перевірити, чи входить місцеве підприємство до їх числа.

Щоб убезпечити своїх клієнтів та успішно увійти в опалювальний сезон, виробники тепла мають виконати обов’язкові умови постачання газу.

До таких умов належить підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства, а також виконання однієї з наведених нижче умов:

- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій);

або

- укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ у рамках реалізації Закону України від 3 листопада 2016 року № 1730-VIII «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»;

або

- погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.

З точним текстом кожної із наведених умов можна ознайомитись у п.11 Постанови КМУ №867. Розрахунки для виплат за кожною із цих умов для підприємств-боржників наведені у таблиці нижче.

Нафтогаз надзвичайно серйозно ставиться до захисту українців під час опалювального сезону та максимально йде на зустріч усім сторонам цього процесу. Компанія очікує від виробників тепла такого ж відповідального ставлення до своїх зобов’язань перед клієнтами та вимогами законодавства.