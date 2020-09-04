Рубрика | Др. страны, Нефть

Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло за август на 2%

Обновлено: Сентябрь 04, 2020. Тэги:

Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло за август на 2%

Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру увеличилось в августе в месячном выражении на 20 единиц, или на 2%, до 1050 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

Передает Прайм.

В годовом выражении количество действующих буровых упало на 1156, или чуть более чем в два раза.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении сократился на 5, или на 2%, и составил 250 штук, в Канаде — вырос на 21, или в 1,6 раза, до 53 установок.

Количество буровых установок в Европе поднялось на 4 (+3,8%), до 109 единиц. На Ближнем Востоке уменьшилось на 14 (-4,5%) и составило 301. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок поднялось на 7 (+3,6%), до 200, в Африке — на 6, или на 10,7%, до 62. В Латинской Америке показатель вырос на 1 (+1,3%), до 75 установок.

Ранее «Терминал» писал, что МЭА снизило прогноз спроса на нефть в 2020г.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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