Гарантований покупець оплатив «зелену» електроенергію за 20 днів серпня на 100%

4 вересня 2020 року державне підприємство «Гарантований покупець» доплатило виробникам електроенергії з відновлюваних джерел до 100 % вартості електроенергії за «зеленим» тарифом, згенерованої за 20 днів серпня у сумі 558 млн грн.

Повідомив ГарПок.

Доплату здійснено коштами, отриманими від торговельної діяльності та за рахунок погашення заборгованості за врегулювання небалансів – 358 млн грн, а також коштами, отриманими від ПрАТ «НЕК «Укренерго» як оплата за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії — 200 млн грн.

За 20 днів розрахункового місяця підприємство придбало у відновлюваної генерації близько 704 тисяч МВт•год екологічно чистої електричної енергії загальною вартістю близько 3,35 млрд грн.

Раніше «Термінал» писав, що Гарантований покупець буде продавати електроенергію з ВДЕ на біржі.