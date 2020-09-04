Міненерго ініціювало спецзасідання для вирішення питання шахти «Надія»

Ситуація на шахті «Надія» є безпрецедентною, оскільки держава не має відношення до накопиченої на підприємстві заборгованості із заробітної плати та водночас не може стояти осторонь кризової ситуації, в яку потрапили гірники.

Про це пише пресслужба Міненерго.

Міненерго ініціювало спецзасідання за участі представників Мінекономіки та Мінфіну для оперативного вирішення питання.

Як вже зазначалося, кошти мають бути виділені з резервного фонду держави і мають бути повернені до кінця бюджетного року. Водночас необхідно обрати алгоритм дій, який би дозволив державі надати таку поворотну допомогу в даному випадку в рамках закону.

Разом з тим Міненерго вже домовилося з ПАТ «Центренерго» та ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА» про виділення платежів шахті «Надія» в розмірі 8,7 млн грн за вугільну продукцію. Кошти вже надійшли на рахунки шахти та спрямовані на виплату заробітної плати.

Окрім того, Міністерство направило результати фінансового аудиту підприємства для притягнення до відповідальності колишніх керівників шахти «Надія», які довели її до такого стану.

Інтереси гірників у кримінальному провадженні представлятиме радник в.о. Міністра енергетики Олександр Трохимець.

Читайте в «Терміналі», представники профільного департаменту Міністерства енергетики провели детальний фінансовий аудит ПрАТ «Шахта «Надія».